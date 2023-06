Agorà, Dario Fabbri: "Chi c'era dietro il tentato golpe della Wagner"

30 giugno 2023 a

a

a

"Appigli anche tra gli apparati a livello apicale”: Dario Fabbri svela cosa c'è dietro il tentato golpe della Wagner in Russia. Ospite di Agorà, il direttore della rivista Domino ha spiegato che il leader dei mercenari Prigozhin sarebbe stato aiutato anche da figure molto importanti dell’esercito russo “uno su tutti - di cui si discute tanto - il generale Surovikin che è stato (sembrerebbe) arrestato”. Surovikin è stato comandante delle forze aerospaziali russe e dall'ottobre 2022 è al comando di tutte le truppe impegnate nel conflitto in Ucraina.

"Chi c'è davvero dietro al golpe": gruppo Wagner inchioda Vladimir Putin

Sulla figura del generale russo ci sarebbero parecchi dubbi. "La figlia ieri ha negato l'arresto - ha aggiunto Fabbri - ma tutte le fonti invece dicono che è vero. Perlomeno è stato interrogato, è stato torchiato dalle autorità russe". L'esperto di geopolitica, poi, ha parlato di una ipotesi arrivata dagli Usa e che lui ha suggerito di "prendere con le pinze": "La Cnn sostiene che Surovikin sia addirittura un membro della Wagner, quindi un membro sotto copertura del gruppo".

"Preso per le palle. E...": Surovkin, il generale traditore fa una fine orribile

Infine, parlando di Prigozhin e del conflitto in Ucraina, Fabbri ha detto: "A me pare che Prigozhin non abbia specificato in nessun modo cosa volesse fare della guerra. Penso però che se l'avesse specificato, l'opinione pubblica russa qualcosa l’avrebbe compresa e avrebbe potuto scegliere da quale parte stare. E così anche il resto degli apparati”.