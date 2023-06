Russia, due navi davanti a Taiwan: "Attivato sistema missilistico, caccia in volo"

28 giugno 2023 a

C'è un dettaglio, una mossa strategica che potrebbe far tremare il mondo intero dopo il fallito golpe contro Vladimir Putin per mano della Wagner guidata da Prgozhin. La Russia, dopo l'assalto dei mercenari arrivati a soli 200 km da Mosca, è in cerca di riscatto. Ma soprattutto vuole dare un segnale chiaro all'Occidente che secondo la propaganda del Cremlino avrebbe tifato per una rovesciamento del potere in Russia.

E così dopo il discorso di Putin alla nazione, l'esilio in Bielorussia di Prigozhin, arriva la mossa di Mosca che fa tremare gli Stati Uniti. Taiwan ha avvistato due fregate russe in navigazione al largo della sua costa orientale e ha dispiegato navi e aerei di sorveglianza per monitorarne i movimenti, ha dichiarato il Ministero della Difesa nazionale dell’isola. Le navi da guerra russe sono state "individuate mentre navigavano da sud a nord nelle acque al largo della nostra costa orientale" alle 23 ora locale (le 17 italiane), ha dichiarato in un comunicato martedì. L’esercito di Taiwan ha monitorato i loro movimenti e "ha inviato aerei, navi e (attivato) sistemi missilistici a terra per tenere d’occhio", ha aggiunto. Il ministero non ha precisato a che distanza si trovassero le navi da guerra dalla costa di Taiwan. Insomma Mosca mostra i muscoli davanti a Taiwan. Non proprio un gesto di distensione dopo la crisi degli ultimi giorni...