"V per Vittorio": dal 3 luglio il nuovo podcast con la voce di Vittorio Feltri

Libero è Vittorio Feltri e Vittorio Feltri è Libero. Il direttore ha da qualche giorno compiuto i suoi primi 80 anni e in questa calda estate che sta per cominciare ha deciso di raccontarsi in "V per Vittorio", il nuovo podcast che andrà in onda da domani, lunedì 3 luglio, su tutte le piattaforme audio, sul sito e sui social di liberoquotidiano.it. Ma questa volta Feltri oltre a declinare la sua carriera regalando ai lettori di Libero le conusete pennellate scorrette che fanno parte del suo stile, si rivolegrà ai giovani, a quei giovani che da tempo ormai lo seguono anche sul web. Una serie di consigli su come affrontare le varie sfide della vita, il tutto con il punto di vista inconfondibile di Vittorio Feltri. Nel corso di queste puntate di "V per Vittorio" parte un viaggio lungo tutta l'estate che mostrerà un lato inedito di Feltri, il suo rapporto con i ragazzi. Dopo due anni di pandemia, i giovani hanno dovuto ricostruire la loro vita quotidiana, ritmi, abitudini che il Covid ha ribaltato e riscritto da capo. Ma le giovani generazioni portano sulle spalle dubbi, apprensioni e spesso speranze già rotte in partenza sul futuro. Ed ecco dunque che arrivano le dritte di Feltri per affrontare ciò che li aspetta. Due pillole audio e video a settimana su temi che vanno dall'amore, all'abbigliamento passando per la cultura ed il rapporto con i soldi. Ma anche lo sport, i vizi e i trucchi del vivere bene e ovviamente le immancabili lezioni di stile e di eleganza di cui il direttore di Libero è maestro assoluto. L'idea di questo podcast è nata anche osservando un incremento di tweet, post, menzioni ed interazioni sui social che riguardano Vittorio Feltri. La community del fondatore di Libero, tra fan pages ed i suoi account supera il milione di utenti che ogni giorno interagiscono.

E da lì è partita la richiesta di avere un Feltri più presente sui social e sulle autostrade del web che avvicinano i ragazzi a un monumento del giornalismo italiano. Non aspettatevi qualcosa di "pettinato". Non è nello stile di Libero e nemmeno in quello del direttore. "V per Vittorio" sarà irriverente e ovviamente senza censure, il tutto per godersi il Feltri che i lettori ormai conoscono da decenni e che i giovani hanno iniziato ad apprezzare anche sui social network. Sotto l'ombrellone, dunque, ogni settimana arriverà un consiglio, una dritta, un punto di vista senza filtri dalla voce di Vittorio Feltri.

Tra le varie puntate ci sarà spazio anche per il Feltri più intimo che ci parlerà del suo rapporto col sesso dispensando consigli ai più giovani. Ma non finisce qui, ci sarà anche qualche rivelazione sul suo rapporto con il denaro. E poi parole importanti anche su come approcciarsi ai momenti decisivi, come la scelta dell'università che è spesso il periodo più importante che spoglia il ragazzo dalle ingeniutà e lo veste da uomo per il mondo del lavoro. A comandare sarà la sincerità che da sempre accompagna ogni intervento e ogni editoriale del direttore. Inoltre occhio alle "frasi da non dire mai", un vero e proprio manuale da tenere in tasca con le lezioni del direttore su come evitare figuracce non solo in pubblico, ma anche dietro le quinte della vita. Unitevi a noi in questo viaggio e godetevi l'estate in compagnia di Feltri ritagliandovi uno spazio per ascoltare il suo podcast su tutte le piattaforme disponibili, pc, tablet e smartphone. L'offerta digitale di Libero si allarga sempre di più e anche quest'anno tra un bagno e una granita ghiacciata ci troverete al vostro fianco con il consueto "regalo" per la spiaggia. Anzi troverete proprio lui, Vittorio Feltri.