Nicola Porro scatenato: "Cazz***, vecchio bacucco", chi travolge con 3 parole

La Francia è da giorni nel caos, eppure Emmanuel Macron se la prende con i social. Non si placano infatti le proteste dopo la morte del diciassettenne Nahel, ucciso per mano di un agente di polizia durante un controllo stradale. E Nicola Porro sbotta: "Mi fa venire il sangue al cervello - esordisce -, sto parlando della dichiarazione di quel caz***ne di Macron". Nel mirino del conduttore di Rete 4 una frase pronunciata dal presidente francese che ha detto: "I social soffiano sulla rivolta".

Da qui lo sfogo: "Io vorrei capire cosa ca** sono i social? Esiste l'algoritmo? Un'intelligenza artificiale? Oppure sono dei ragazzini che invece di scrivere su Le Monde che non si legge un ca** di nessuno, scrivono sui social? Cosa vuol dire? Per me questa è una rivolta di mer** Io credo che ci debba essere giustizia ma anche molta calma perché non si fanno quelle cose che ho visto a Parigi in queste ore. Da vecchi bacucchi quali sono chi ci governa, non si rende conto che i social sono formati da utenti che se dicono certe cose è perché le pensano".

Intanto, vista la delicata situazione, Macron ha rinviato la visita in Germania. Berlino fa sapere che "la visita sarà recuperata il prima possibile". Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, "si rammarica della cancellazione" della visita di Macron "e comprende appieno la situazione nel Paese vicino", comunica ancora la presidenza della Germania, sottolineando che "il presidente federale segue gli sviluppi con grande attenzione" e "spera che la violenza nelle strade possa finire al più presto e che si possa ripristinare la pace sociale".