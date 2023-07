Sgarbi, Giovanna Melandri indignata: "Sgomento e grande tristezza", ma nel 2019...

02 luglio 2023 a

Le parole di Vittorio Sgarbi al Maxxi indignano anche Giovanna Melandri. Con un tweet l'ex ministro della Cultura sbotta: "È dal giorno del passaggio di consegne che ho ritenuto di non dover commentare mai le vicende del Maxxi che merita sempre di essere amato e rispettato come luogo di ricerca, bellezza e innovazione. Oggi però di fronte a questo spettacolo provo sgomento e una grande tristezza".

Nel mirino, come detto, alcune frasi del sottosegretario. Tra cui aneddoti sessisti e parolacce. Peccato però che nel non così lontano 2019, quando presidente del Museo nazionale delle arti del XXI secolo era proprio Melandri, il critico d'arte fu chiamato a intervenite a un evento. Insomma, una volta andava bene ora non più?