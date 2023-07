Sgarbi, scoppia il caso al Maxxi: prima la telefonata, poi l'insulto

01 luglio 2023 a

Vittorio Sgarbi e Morgan protagonisti, tra qualche polemica, all’inaugurazione dell’Estate al Maxxi, il museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il presidente Alessandro Giuli li aveva invitati per la serata d’apertura, che si è svolta mercoledì 21 giugno: soltanto nelle ultime ore è però montato il caso.

A un certo punto Morgan e Sgarbi si sono lasciati andare a qualche parolaccia. Ma a fare discutere è stata soprattutto la “conta” delle donne da parte del noto critico d’arte.

“Con riferimento alla serata inaugurale dell’Estate al Maxxi - si legge in una missiva dei dipendenti del museo - con rammarico sentiamo di rappresentarle il nostro dispiacere per i contenuti degli interventi del sottosegretario Sgarbi che in nessun modo collimano con i valori che da sempre hanno contraddistinto il nostro lavoro all’interno di questa istituzione, luogo di cultura libera, inclusiva e critica nei confronti di pregiudizi e luoghi comuni. Siamo certi che la governance saprà individuare le modalità più idonee per esprimere il proprio dissenso e per il futuro evitare di esporre l’istituzione tutta a simili gravi intemperanze”. E il Pd, ormai alla frutta, cavalca quanto accaduto per attaccare il governo.