Lotteria, vince 30 milioni con 14 biglietti: metodo-choc, cambiano le leggi

Stefan Mandel è un matematico ed economista famoso per aver fatto la storia delle Lotterie: negli anni Novanta è stato in grado di vincere la bellezza di 14 volte senza mai infrangere la legge, mettendo da parte una fortuna stimata in almeno 30 milioni di dollari. Tutto è iniziato in Romania: grazie ai soldi della prima vincita si è trasferito in Australia, dove ha avuto modo di mettere a punto un sistema che gli permettesse di vincere alla lotteria il più possibile.

Il matematico è stato in grado di calcolare quanti biglietti doveva compare per arrivare ad ottenere la combinazione vincente: dopo aver fatto ciò, ha iniziato a cercare investitori che lo supportassero dal punto di vista economico e che quindi facessero sì che potesse comprare tutti i biglietti di cui aveva bisogno per mettere a segno il colpo grosso da milioni di dollari. Coprendo tutte le combinazioni possibili, Mandel ha vinto 12 volte in Australia: di conseguenza le autorità sono state costrette ad intervenire, cambiando le regole per evitare che si potessero acquistare così tanti biglietti da rendere la vincita certa.

Nonostante il suo metodo fosse del tutto legale, le autorità australiane ritennero che non rientrava nello spirito del gioco e che quindi andava bloccato. Mandel si è allora trasferito negli Stati Uniti, dove le leggi erano diverse: anche qui è riuscito a vincere, arrivando a 30 milioni di dollari. Il suo caso ha fatto scuola praticamente in tutto il mondo e costretto a rivedere i regolamenti delle lotterie per evitare che altri replicassero il suo metodo.