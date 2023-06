Gratta e Vinci, "non sono 500 euro": Frosinone, choc in tabaccheria

29 giugno 2023 a

La fortuna colpisce ancora. Questa volta a poter festeggiare è una signora di Piedimonte San Germano, nel Lazio. La donna, cliente abituale del bar Smile Caffè, si è presentata dal suo proprietario credendo di aver vinto una cifra ben più irrisoria. "Guardi qui: ho vinto 500 euro con questo gratta e vinci", ha detto la signora a Corrado Urbano, centrocampista del Cassino calcio, oggi allenatore della Massese in Eccellenza.

Peccato però che la cliente abbia letto male. "Signora, lei ha vinto mezzo milione", le ha fatto notare Urbano stupito quanto la fortunata. Come riportato dall'Ansa la donna non è nuova nel bar: ogni giorno compra un biglietto insieme al caffè e al cornetto con cui fa colazione. Il biglietto è della serie "Miliardario" e costa 5 euro. A fare la differenza il numero 43. Non è la prima volta che la provincia di Frosinone assiste a vincite simili.

Il colpo più clamoroso fu il biglietto vincente il primo premio della lotteria Italia, abbinato alla trasmissione Fantastico condotta all'epoca da Fabrizio Frizzi e al "gioco delle freccette". Ma non solo, perché l'ultima vincita in ordine di tempo è quella dello scorso 17 febbraio quando in una tabaccheria di Pignataro Interamna è stato giocato un sistema che ha fruttato quattro milioni di euro a un operaio del Cassinate.