In Onda, Fornero gela Telese: "9 euro un po' tanti", imbarazzo in studio

05 luglio 2023 a

a

a

"Sul salario minimo credo che sia necessario e che se ne debba discutere, personalmente credo che 9 euro possano essere anche un po' tanti, forse 7-8, in ogni caso se ne deve discutere": Elsa Fornero ha spiazzato Luca Telese a In Onda su La7. Il conduttore infatti ha risposto: "Addirittura?". E l'economista ha spiegato: "Sì, l'Italia è un Paese che si è molto impoverito e noi abbiamo oggi dei contratti anche con le sigle dei sindacati non pirata che hanno 5 euro e non ci scandalizziamo più di tanto". "Però è proprio per questo che serve il salario minimo - ha controbattuto ancora Telese -. Se vogliamo che la gente si impoverisca lavorando, 5 euro all'ora vanno bene".

Se il salario minimo diventa un salasso: ecco la cifra da capogiro

"Ma no, adesso non mi faccia dire una cosa che non ho detto - ha risposto la Fornero - io sono a favore del salario minimo, so che potrà essere uno shock e ritengo che qualche volta gli shock ci vogliano. Fare un decreto che impone il salario minimo e poi vedere che mancano i decreti attuativi che lo rendono una realtà sarebbe un'altra occasione persa". Secondo l'ex ministra, tutto deve essere deciso nei minimi dettagli: "Vogliamo farlo? Allora facciamolo in modo serio decidendo qual è il livello, se deve essere uguale in tutto il Paese e così via... Deve diventare una proposta pronta a essere innestata nella società".

Qui l'intervento di Elsa Fornero a In Onda