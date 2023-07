Testamento Berlusconi, Candida Morvillo: "Perché potrebbe essere impugnato"

06 luglio 2023 a

Il testamento di Silvio Berlusconi al centro di In Onda. Marianna Aprile tira in ballo Veronica Lario, dicendo: "Ha perso lei, il timone rimane ai figli di primo letto". "Sì - le dà ragione Candida Morvillo - Marina e Pier Silvio da anni governano le aziende. Questa era una notizia scontata, i tre figli della Lario non sono mai entrati nelle grandi aziende". Ma la giornalista, ospite nella puntata di giovedì 6 luglio su La7, va ben oltre: "Per quanto riguarda i lasciti poi ci sono altri problemi". Ecco che Luca Telese la incalza: "Questo testamento potrebbe essere impugnato?".

La risposta è un "sì". Per la Morvillo nel mirino potrebbe finire "la terza parte, quella che ha consegnato Marta Fascina e che non era stata deposita dal notaio". Il motivo? "Primo perché c'era una condizione: 'se non esco dal San Raffaele', lui invece ci è uscito".

Secondo, "lui si appella a quattro figli, ma non c'è Luigi. A loro chiede di dare 230 milioni ad altri ma nella prima parte del testamento c'è scritto che andavano a Marina e Pier Silvio, quindi andrebbero a intaccare una parte che Berlusconi non voleva intaccare". Finita qui? Niente affatto: "Poi c'è un altro eventuale profilo di rischio: nella quota a Marina e Pier Silvio dovrebbero andare le quotazioni di altre donazioni". Insomma, non resta che aspettare cosa può succedere.