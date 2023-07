Berlusconi, Luigi non è citato nell'ultima lettera: ecco perché

06 luglio 2023 a

Nell'ultima lettera che Silvio Berlusconi ha scritto ai figli e che contiene le sue ultime volontà non c'è il nome di Luigi, il più piccolo. Ma questo non vuol dire che sia stato escluso dell'eredità. Il documento, infatti, non è il testamento (quello fu scritto nel 2006) che dispone in favore di tutti e cinque i figli, ma è solo la richiesta del Cav a Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora di farsi carico di liquidare, con la loro parte di eredità, lo zio Paolo, Marcello che è quasi un fratello, e Marta la sua quasi sposa. Insomma Berlusconi ha voluto che i lasciti nei confronti di Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri - 230 milioni in tutto - fossero a carico dei quattro più grandi.

Il motivo è ancora sconosciuto, Perché? È una domanda che resta al momento priva di risposta. Di certo c'è che il piccolo Berlusconi, che porta il nome del nonno paterno, a soli 19 anni è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Mediolanum Spa. Dal 2012 è Amministratore Unico della società B Cinque S.r.l. (che raccoglie l’azionariato dei 5 figli di Silvio Berlusconi) e dal 2014 è Presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A. Inoltre dal giugno 2012 è diventato consigliere di amministrazione di Fininvest, mentre pare abbia declinato l'invito a entrare nei due gruppi paterni Mondadori e Mediaset. Molto abile nell'intercettare start-up promettenti e farle crescere, Luigi ha fondato la onlus Fondazione Opsis, attiva in Lombardia nel settore sociale e impegnata in attività di beneficenza. Sposato con l'ex compagna di Bocconi e coetanea Federica Fumagalli, attiva nel mondo degli eventi, ha due bambini: Emanuele Silvio, nato nel 2021 e così chiamato in onore del nonno, e Tommaso Fabio, nato nel 2022. Sarà per questi due nipotini che nonno Silvio ha fatto risparmiare il suo Luigi?