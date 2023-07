Berlusconi, messa privata ad Arcore: ecco chi non c'era, pesante indizio

12 luglio 2023 a

È passato esattamente un mese dalla morte di Silvio Berlusconi. I familiari e gli amici di sempre si sono riuniti ad Arcore per una messa privata, che si è svolta nella cappella di Villa San Martino. Poco prima di mezzogiorno sono stati visti varcare i cancelli della storica residenza del Cavaliere i vecchi amici Adriano Galliani e Marcello Dell’Utri, la primogenita Marina Berlusconi e il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri.

I partecipanti hanno lasciato Arcore intorno alle 13. Tra l’altro nei pressi di Villa San Martino erano ancora ben visibili gli striscioni e le bandiere che erano stati appesi sulla siepe che costeggia il viale di ingresso dai sostenitori di Berlusconi. Il vicepremier Antonio Tajani ha voluto ricordare il mesiversario della morte del Cavaliere con un videomessaggio: “Un mese fa se ne è andato Silvio Berlusconi, una perdita tremenda, per me, per Fi e ovviamente per la sua famiglia. Abbiamo perso un padre, un amico, un fratello maggiore che ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Noi abbiamo il dovere di andare avanti per rendergli onore e trasformare in realtà tutti i suoi sogni”.

Anche Matteo Salvini ha voluto condividere alcune parole su Berlusconi: “Caro Silvio, un mese senza di te e ci sembra ancora impossibile. Il Tuo ricordo brilla in noi e ci guida sulla tua strada, quella del sogno e della libertà, della fiducia nella famiglia e nelle persone normali, della forza vitale sprigionata dai traguardi ambiziosi, per far prevalere l'Italia dei Sì sull'Italia del No, l'entusiasmo sull'apatia, la speranza sulla rassegnazione. Sempre e per sempre nel nostro cuore".