Rita Dalla Chiesa furiosa: "Il peggio che ci potesse capitare", chi demolisce

Rita Dalla Chiesa si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino, ancora una volta, Roberto Gualtieri. Il sindaco del Pd che, tra immondizia e degrado, ha ridotto Roma alla frutta. "Hanno cominciato a mettere ztl anche a Piazza Giochi Delfici, Vigna Clara - denuncia la parlamentare di Forza Italia -. Quindi io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina e’ vecchia.Dobbiamo comprare tutti macchine nuove. Questo sindaco è il peggio che ci potesse capitare".

Non è la prima volta che la Dalla Chiesa si scaglia contro il dem. Era successo anche qualche settimana fa quando al centro c'era la polemica sulla mancanza di taxi in molte città italiane e non solo nella Capitale. "Sindaco di Roma vuole venire qui a fare la fila con noi per prendere un taxi?", scriveva per poi rincarare la dose: "Lei la fa mai la fila di un’ora e un quarto in questa città devastata dall’incuria e dall’arroganza? Non si vergogna? Dove sono finiti i taxi?".

E a chi l'accusa di attaccare Gualtieri solo perché di sinistra, replica: "Mica perché è di sinistra!!! Anche Rutelli e Veltroni lo erano. Ma erano SINDACI!. L’arroganza del menefreghismo… I romani sono esausti".