In Onda, fango di Daniela Preziosi contro La Russa: "Una stra-parlata"

Si parla di pace fiscale a In Onda, dove Marianna Aprile e Luca Telese mostrano le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini. Il leader della Lega, tra le priorità del governo, ha individuato proprio la pace fiscale. Apriti cielo. "Sono stupito - esordisce Carlo Cottarelli nella puntata di sabato 15 luglio su La7 -. Il Fisco italiano è troppo complicato, ma parlare di pace fiscale... Salvini lo aveva già fatto". L'economista, nonché ex senatore del Pd, spiega che il vero problema è "che rimane alta l'invasione in Italia".

Ecco poi che tocca a Daniela Preziosi. La firma del Domani se la prende con il governo. Il motivo? La social card per la spesa alle famiglie meno abbienti. Un provvedimento finito nel mirino dell'opposizione con l'accusa di essere "troppo poco".

"Il salario minimo - prosegue la Preziosi - è una storia che aggredisce a fondo le persone, anche se la destra lo minimizza. Si tratta di un tema fascinoso. Dunque qualcosa si muove, come la social card che è meglio di un cazzotto in faccia. Per certi versi questo esecutivo è in grado di fare cose anche senza fare propaganda. In questo bisogna dire 'bravi'". Infine, ecco la frecciata sul caso di Ignazio La Russa, con il figlio indagato per stupro: "Senza la stra-parlata di La Russa, noi saremmo rispettosi della vicenda. Se l'è cercata". Insomma, se il senatore non avesse difeso il figlio, i giornali di sinistra non avrebbero gettato fango sul caso.