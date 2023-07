Ignazio La Russa, vignetta-vergogna di Natangelo sul Fatto: "Le mutande di suo figlio"

15 luglio 2023 a

A pagina due de Il fatto quotidiano, interamente dedicata al caso di Leonardo La Russa, c'è una vergognosa vignetta di Natangelo. Nella illustrazione si vede il presidente del Senato affacciato al balcone, con la mano destra sul cuore davanti ad una bandiera con dei boxer al posto del tricolore. "Intanto, le istituzioni italiane...", si legge nella vignetta. "Ed ecco il presidente del Senato mentre commosso presta solenne giuramento dinanzi alle mutande di suo figlio..."

Qui la vignetta di Natangelo pubblicata su Il Fatto quotidiano

"È stato passato il segno". La reazione dello staff di La Russa: chi finisce nel mirino

Del resto la prime pagine del quotidiano diretto da Marco Travaglio sono tutte contro Ignazio La Russa e figlio. Come l'editoriale del direttore che cita una frase pronunciata dal presidente del Senato - "L’uso dell’immunità e soprattutto l’abuso del diniego dell’autorizzazione a procedere vengono visti dai cittadini e dall’autorità giudiziaria come una sorta di strumento per sottrarsi al corso necessario della giustizia" - per usarla contro lo stesso La Russa: "Chissà se Ignazio La Russa è d’accordo con Ignazio La Russa. Già, perché queste parole le sottoscrisse lui, in una nota congiunta con Gianfranco Fini e Maurizio Gasparri, nel maggio ’93", prosegue Travaglio, "quando la Camera discuteva l’abolizione dell’autorizzazione a procedere, allora necessaria persino per indagare su un parlamentare. Parole che avrebbe dovuto ripetere quando suo figlio Leonardo Apache fu denunciato per stupro da un’ex compagna di scuola e i magistrati tentarono di acquisire il cellulare del giovane".