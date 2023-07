Purgatori, Filippi Facci controcorrente: "Cosa non mi piaceva di lui"

20 luglio 2023 a

a

a

Nel giorno della sua morte è anche Filippo Facci a ricordare il collega Andrea Purgatori. La firma di Libero però lo fa in maniera controcorrente, con un tweet in cui si legge: "Mi piaceva molto umanamente e meno giornalisticamente. Penso sia meglio del contrario". Immediata la replica degli utenti del web.

Gay e sanzioni, sinistra disperata: tutte le balle raccontate contro Filippo Facci

Tra questi uno che ricorda: "Stavolta non concordo. Per me era un grande giornalista. Certo, traspariva sempre il suo orientamento politico, ma comunque era sempre obiettivo e onesto. Purtroppo la sua peggiore puntata di Atlantide è proprio quella trasmessa stasera. Viva Purgatori". E Facci non fa mancare la sua risposta: "L'orientamento politico non è un difetto. Anzi, mi piacerebbe tanto averne uno".

Filippo Facci, arriva la decisione della Rai: "Il programma non ci sarà"

Purgatori è scomparso a 70 anni stroncato da una malattia fulminante. A darne la notizia i figli Edoardo, Ludovico e Victoria. Tra i suoi più grandi impegni la ricerca della verità sulla strage di Ustica. Proprio Purgatori ha svelato le bugie e le omissioni di chi portava avanti la tesi di una bomba esplosa a bordo della compagnia aerea Itavia che il 27 giugno 1980 viaggiava con 81 persone a bordo rivelando come il disastro fosse stato causato dall'impatto con un missile.