Alessandra Ghisleri su Giorgia Meloni: "Molto più sul pezzo rispetto al resto"

Sondaggi alla mano, niente e nessuno arresta Giorgia Meloni. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di mercoledì 20 luglio su La7, Alessandra Ghisleri fa il punto della situazione. Ammettendo che i casi Delmastro-Santanchè-La Russa hanno comunque un po' pesato sui consensi, Fratelli d'Italia può dormire sonni tranquilli. "FdI ha avuto una flessione ma è comunque al 27 per cento e Meloni è sopra al 40 per cento".

Come ricorda la direttrice di Euromedia Research, "Meloni ha un ruolo istituzionale e deve ricoprirlo". Il riferimento era all'assenza della leader di FdI alla fiaccolata in onore di Paolo Borsellino. "La fiaccolata è da sempre organizzata dal centrodestra, ma oggi lei è presidente del Consiglio di tutti e deve rappresentare l'Istituzione". Da qui la considerazione: "C'è molto del metodo berlusconiano, ossia oneri e onori ma colpe altrui. In questo senso vedo che la Meloni ha la necessità di giustificare la presenza di un partito all'interno di una coalizione in vista di un'elezione europea e questo la rende competitore di Salvini". "Questo sì - conclude - la vedo molto più sul pezzo rispetto al resto".

In ogni caso che Meloni piaccia non è una novità. Sempre Ghisleri, solo qualche settimana fa, ribadiva che "al netto delle critiche e dei rischi, occorre riconoscere che Meloni rimane stabile al di sopra del 40% nel suo indice di fiducia, a conferma della sintonia con una buona parte del Paese". Stesso discorso per Fratelli di Italia, che "ad oggi non sembra mostrare crepe nel consenso attestandosi nelle intenzioni di voto sempre vicino alla soglia del 30 per cento".