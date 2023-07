Roberto Saviano insulta ancora FdI e Meloni: "Infamie, fuori dalla Costituzione"

24 luglio 2023 a

La querelle inizia con lo sproloquio di Luca Bottura, firma de La Stampa, tendenza sinistra-snob, uno che eccepisce, alza il ditino sempre e comunque e impartisce lezioni e lezioncine. L'ultima di queste - lo sproloquio - è quello su Giorgio Almirante: secondo Bottura avrebbe ucciso più italiani rispetto a quanti ne uccise Tito. Argomentazione strampalata, per essere generosi, così come vi abbiamo spiegato in questo articolo .

Ma tant'è, in seguito all'articolo pubblicato su Libero, Bottura si è speso in un lungo "appello" al direttore, Alessandro Sallusti, pubblicato su Twitter. Un pippone - con metaforico ditino ovviamente alzato - che si concludeva con: "Almirante era un fucilatore di partigiani e servo dei nazisti". Bottura non molla insomma.

Ed è a questo punto che si inserisce Roberto Saviano, uno che quando c'è una polemica insensata contro il centrodestra ci sguazza, sempre e comunque. E mister Gomorra, il quale ormai si è ridotto a una sorta di clone dell'Alessandro Di Battista che fu (ovvero uno che urla sempre e comunque, in modo grottesco), ecco che sparacchia ad alzo zero: "Una qualunque storia politica che abbia tra i suoi miti fondativi la figura di Giorgio Almirante, come racconta Bottura, è una storia politica basata su continui tentativi di falsificazione", premette mister Gomorra.

"Una qualsiasi storia politica che partisse da tali infamie, per costruire i propri miti fondativi, si porrebbe con evidenza al di fuori della Costituzione. Ma quale forza politica avrebbe oggi, 24 luglio (giusto un giorno prima!), il coraggio di presentarsi in Europa con, nel simbolo, una fiamma che ancora ricorda quelle infamie? Ma no, non è possibile, non esiste una forza politica tanto votata all’autodistruzione...", conclude con zoppicante ironia Roberto Saviano, secondo il quale FdI sarebbe de facto fuori dall'arco costituzionale e Bottura una nuovo paladino del Bene (rigorosamente con B maiuscola).