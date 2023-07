Giorgia Meloni nuda, "ma quale metto?": l'ultima porcheria sul Fatto

26 luglio 2023 a

a

a

"Mo che faccia me metto?", si legge nella terrificante vignetta di Mannelli pubblicata sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano di oggi 26 luglio. Il presidente del Consiglio viene quindi rappresentata con diversi volti ed espressioni più o meno irate, irritate, minacciose. Frame presi forse dai vari discorsi di Giorgia Meloni a Vox, al G7, in Parlamento, e poi sapientemente stravolti. E ancora la premier viene ritratta a figura intera, da dietro, completamente nuda e con indosso solo un orecchino e delle scarpe con il tacco. Appare appesantita, flaccida, sproporzionata. Così la vede Mannelli.

Qui la vignetta di Mannelli su il Fatto quotidiano

"Anche voi uscirete da lì". Il Fatto, l'ultima vergogna sulla Meloni | Guarda

Una vignetta che ovviamente fa il gioco de Il Fatto quotidiano che dalla prima pagina in poi non fa che attaccare il governo di centrodestra. Prendendosela con Matteo Salvini in primis, "colpevole" di aver parlato di Stretto prima che degli incendi in Sicilia, poi con il ministro del Turismo Daniela Santanchè per finire con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Del resto, ormai da tempo orfano di Giuseppe Conte al direttore de Il Fatto, Marco Travaglio, non resta altro da fare...

"Milano devastata? Colpa della Meloni": sinistra, chi si ricopre di vergogna

Ieri sullo stesso quotidiano era stata pubblicata invece una vignetta di Natangelo, sempre contro la Meloni che con l'espressione triste, guarda a terra, dove ci sono le grate di un tombino e dice agli amici di Vox: "Tranquilli... Vedrete che prima o poi anche voi riuscirete a venir fuori da lì...".