Andrea Giambruno, è lite Aprile-Telese: "Vogliamo mettergli un bavaglio?"

Volano stracci a In Onda. No, questa volta gli ospiti non c'entrano. A discutere sono i conduttori di La7, Marianna Aprile e Luca Telese. Al centro la risposta spiccata di Andrea Giambruno al ministro tedesco Karl Lauterbach che si lamentava dell'Italia sul clima. "Io e Marianna - ha messo le mani avanti Telese nella puntata di giovedì 27 luglio - abbiamo opinioni molto diverse su questo punto. "Se la moglie di un presidente del consiglio avesse osato muovere una critica così accesa, cosa sarebbe successo?", chiede a quel punto la collega.

Ma Antonio Padellaro, ospite della trasmissione, sembra pensarla come Telese: "Diciamo che il ministro tedesco ha detto una fesseria, poi stiamo dicendo che Giambruno non deve fare più il giornalista?". E la Aprile risponde: "No, nessuno sta dicendo questo, però magari potrebbe mettersi in aspettativa". Telese a quel punto sbotta: "Vogliamo mettergli un bavaglio?" e Padellaro: "Magari dirà una cosa giusta o sbagliata, ma facciamogliela dire". E ancora Luca Telese difende l'amico: "Io lo conosco da prima che diventasse il compagno della Meloni, è un giornalista e dice le sue opinioni, lo può fare e vivaddio che ha opinioni diverse dalle nostre".

Dello stesso parere Francesco Specchia, editorialista di Libero: "Giambruno è sempre stato un ottimo cronista, molto fumantino e lavora in una televisione più che fumantina, anzi militante. Perché rientra nelle condizioni di tutti i giornalisti di Rete4 e si è lasciato scappare una battuta, ma succede anche qui a La7". Il ministro tedesco aveva twittato: "Sono arrivato oggi a Bologna, Italia, ora si parte per la Toscana. L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l‘Europa meridionale. Un’era volge al termine". Da qui la stoccata di Giambruno: "Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh. Stai nella foresta nera se non ti sta bene".