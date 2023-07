Vittorio Feltri dà del bischero a Gramellini: "Follia voler zittire il compagno di Giorgia"

Vittorio Feltri 29 luglio 2023 a

Ieri Massimo Gramellini ha tirato le orecchie ad Andrea Giambruno, giornalista televisivo di Rete4, perché questi ha ridicolizzato un ministro tedesco che ha scritto un tweet alquanto sciocco. Questo: «In futuro, a causa del clima, sarà impossibile fare le vacanze in Italia». La risposta corretta del nostro collega è stata pronta: «Se non ti trovi bene da noi, stattene a casa tua, nella Foresta Nera». Infatti il politico crucco ha messo in ballo il surriscaldamento del pianeta, ripetendo le solite stucchevoli lagne che vanno di moda a riguardo delle temperature in crescita denunciate da alcuni scienziati e dagli immancabili verdi, teorie smentite da vari studiosi, i quali affermano che d’inverno fa freddo e d’estate si suda da sempre, come tutti noi ben sappiamo.

Il corsivista del Corriere, pur confessando di essere d’accordo col collega del piccolo schermo, lo rimprovera di aver espresso il proprio inconfutabile pensiero pur essendo il compagno di Giorgia Meloni, il che alimenterebbe la sensazione che Giambruno parli in nome e per conto del presidente del Consiglio. Una accusa bizzarra visto che Andrea è pagato da Mediaset e non da Palazzo Chigi e, non essendo sotto tutela, è padrone di dichiarare quello che gli garba, esattamente come succede a Gramellini e anche a me, nonostante sia amico del capo del governo.

Secondo la firma del Corriere della Sera, invece, Andrea dovrebbe sigillare il becco e autocensurarsi altrimenti il popolo potrebbe credere che egli è il portavoce dell’esecutivo. Insomma, Giambruno dovrebbe fare il conduttore di un programma stando zitto edovrebbe vedersi limitata l’inviolabile libertà di parola in quanto “marito di”. Una bischerata così grossa non me l’aspettavo di certo da Massimo che è un professionista collaudato, al quale ricordo che i tedeschi ci redarguiscono da decenni con le loro critiche gratuite all’Italia, e basti menzionare la storica

prodezza di aver pubblicato sulla copertina di un settimanale teutonico un piatto di spaghetti conditi con due pistole,immagine riferita alle brigate rosse, come se il terrorismo fosse colpa dei cuochi. Nonostante ciò gli abitanti della Germania non hanno mai smesso di recarsi nel nostro Paese per trascorrere le vacanze, e continueranno a venirci a prescindere dai capricci del termometro, da sempre la colonnina dimercurio va su e giù e anche questa stagione estiva la nostra Romagna è piena di turisti provenienti dalla Germania.

Caro Gramellini, non è Giambruno a dovere tenere la bocca e il cervello inattivi. Forse tu hai bisogno di un riposino. Probabilmente è colpa del clima “estremo”, come amate definirlo in via Solferino.