Paolo Crepet smonta l'ecologista frignona: "Piangi, ma non lamentarti. Siamo complici"

"Se consuma quanto me, siamo complici. Possiamo piangere, non lamentarci". È un commento tranchant quello dello psichiatra Paolo Crepet a proposito dell'ecoattivista che ha pianto davanti al ministro Pichetto Fratin per i roghi che stanno distruggendo la Sicilia. In collegamento con lo studio di In Onda (La7), ospite di Marianna Aprile e Luca Telese, Crepet "assolve" il ministro che si è commosso sul palco del Giffoni Film Festival ascoltando le preoccupazioni della ragazza, ma non nasconde l'insofferenza verso quella che è già stata ribattezzata "eco-ansia". "L'ansia ha il suo mercato", tuona Crepet spiegando che si tratta di "un mercato molto ampio di psicofarmaci, di psicoterapeuti, di mental coach: la fragilità può diventare un ottimo affare. Io credo che dobbiamo non stupirci delle nostre paure, ma neanche morire delle nostre paure".

Secondo Crepet, va benissimo che ci si commuova come Pichetto Frattin, visto che "noi adulti siamo consapevolmente preoccupati per ciò che abbiamo combinato, e le abbiamo combinate grosse", ma anche i ragazzi come l'attivista ambientale "hanno le loro responsabilità. Quindi, incalza Crepet, "preoccupiamoci tutti, dopodiché dobbiamo anche capire cosa dobbiamo fare. La Sicilia, per fortuna, smetterà di bruciare, ma non per questo smetterà di avere dei problemi, così l'Italia, così come una gran fetta di questo mondo per non dire tutto il pianeta. Mi preoccupo delle soluzioni".

Quindi, sollecita lo psichiatra, "i ragazzi ci facciano delle proposte, non sono dei sudditi: sono dei cittadini insieme a noi". Poi l'affondo sulla nuova eroina degli ambientalisti: "Quella ragazza studia all'università: voglio capire cosa voglia fare, voglio sapere quanto consuma per esempio. Perché se consuma quanto me, siamo complici. Nessuno dei due ha diritto a lamentarsi. Possiamo piangere, ma non lamentarci: perché sono due cose molto diverse". "Esternare le nostre preoccupazioni è giusto. Lamentarsi a me piace meno", ha concluso Crepet.

