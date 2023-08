Paolo Crepet ridicolizza Ultima Generazione: "Cosa fai, uccidi Van Gogh?"

02 agosto 2023 a

a

a

Paolo Crepet, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del primo agosto, inchioda gli eco-attivisti di Ultima Generazione per gli attacchi ai monumenti e alle opere d'arte: "Inutile prendersela con quel proletario di Van Gogh, non è così che risolviamo il problema, è solo visibilità". "Se non ci fossero i social", ragiona lo psicanalista, "Ultima Generazione sarebbe sconosciuta. Invece, siccome ci sono i social, se uno butta la pappa di pomodoro sui girasoli di un genio per cinque minuti diventi famoso". Ma insomma, chiede Paolo Crepet: "Risolvi il problema del pianeta uccidendo Van Gogh? Lui non consumava niente... Si è persino tagliato un orecchio".

Qui l'intervento di Paolo Crepet a In Onda .

"Abbiamo fatto un affare.": Italo Bocchino inchioda l'eco-attivista, basta una domanda

Quindi sulla giovane eco-attivista che soffre di eco-ansia e che è scoppiata in lacrime davanti al ministro Pichetto Fratin per gli incendi in Sicilia, facendolo anche commuovere, Crepet commenta: "Anche l'ansia ha un suo mercato. Non dobbiamo morire delle nostre paure. I ragazzi devono fare delle proposte". "Voglio sapere quella ragazza quanto consuma: se consuma quanto me, siamo complici", puntualizza l'esperto. "E allora possiamo piangere, ma non abbiamo diritto a lamentarci. Queste sono due cose diverse, esternare le proprie preoccupazioni è giusto, esternarle così un po' meno", conclude Crepet.