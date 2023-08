In Onda, la stoccata di Senaldi: "Cosa è peggio di Fassino"

03 agosto 2023 a

Il caso Fassino ha tenuto banco nello studio di In Onda, il talk di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Tra gli ospiti anche Federico Rampini, che ha detto: "Fassino è stato del tutto sprovvisto di fiuto tattico, non ha capito l’atmosfera del momento, durante il dibattito sul reddito di cittadinanza...". Anche se poi ha aggiunto che il clima anticasta non giova al mondo politico in generale, che rischia di vedere la fuga dei più bravi verso il mondo dell'economia privata.

"Sventola la busta paga?": Myrta Merlino asfalta Fassino, basta una frase

In collegamento con la trasmissione anche Pietro Senaldi che, riferendosi alla prima pagina di Libero di oggi, ha spiegato: "Noi lo abbiamo semplicemente preso in giro, con affetto, perché Fassino se non ci fosse bisognerebbe inventarselo. Lui ha fatto sette legislature, secondo me dovrebbe andare in pensione, ha fatto il suo tempo". Poi però il condirettore di Libero ha aggiunto: "Peggio di Fassino è il processo morale a cui l'ha sottoposto il suo partito, tutti prendono quei soldi nel suo partito con grande soddisfazione, senza giustamente vergognarsene". E ancora: "Io non lo critico, mi dispiace solo la sua ingenuità alla sua settima legislatura e sono più scandalizzato dal trattamento che gli ha riservato il suo partito, partito di moralisti".