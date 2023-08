Veronica Lario, "mai stata richiamata": la scoperta sul ricovero di Berlusconi

05 agosto 2023 a

Veronica Lario si è separata da Silvio Berlusconi, dal quale ha avuto tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi, nel 2009, quindi il divorzio nel 2014 e una lunga coda giudiziaria sull'assegno di mantenimento milionario. Dopo le prime polemiche politiche relative agli scandali sessuali che hanno coinvolto l'allora premier alla fine degli anni Zero, la ex moglie del Cavaliere ha scelto una linea di assoluto riserbo. Qualche tempo fa, intercettata dai giornalisti che le chiedevano se fosse stata anche lei in vista al San Raffaele dove era ricoverato Silvio Berlusconi, aveva replicato in modo secco: "È una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C'è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta".

Ma il Cavaliere, purtroppo, non ce l'ha fatta. E il giorno dei suoi funerali in Duomo a Milano, la Lario si è seduta al posto che le era stato assegnato dove c'era un biglietto con la scritta "Veronica Bartolini", "un mix tra il nome all’anagrafe (Miriam Bartolini) e quello d’arte (Veronica Lario)", riporta 7, il magazine de Il Corriere della Sera. Che rivela: "Negli ultimi anni, Veronica e Silvio si sono incontrati giusto lo stretto necessario, in occasione dei compleanni dei figli e dei nipoti".

E attenzione, svela ancora il magazine del Corriere, perché "durante uno dei ricoveri più lunghi di Berlusconi al San Raffaele, nel 2020, durante l’infezione da Covid, il nome di Veronica Lario figurava nell’elenco delle chiamate in entrata. Non è stata mai richiamata".