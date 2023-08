Michela Murga insulta il sindaco? "Com'è caduta in basso": esplode la polemica

06 agosto 2023 a

«Regime fascista», dove «un essere umano non ha neanche la dignità di un topo». E ancora: «Hai negato la più elementare dignità umana a persone senza niente altro che l’acqua del cimitero». Sono alcune delle frasi che giovedì Michela Murgia ha rivolto, via social, al sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, colpevole di aver assunto due vigilantes per presidiare il camposanto della città ligure dai bivacchi degli immigrati. Ieri sono arrivate le reazioni della politica, con il centrodestra che ha preso le difese del primo cittadino.

«I cimiteri non sono centri di accoglienza per immigrati, ma luoghi sacri in cui si vanno a onorare i defunti» ha dichiarato in una nota il deputato e viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi. «Una corretta accoglienza passa anche dal rispetto di usi e tradizioni». Il segretario del Carroccio in Liguria ha poi aggiunto: «Stupisce che il Pd e i suoi maître-à-penser trovino il tempo di criticare chi cerca con difficoltà, come la Lega, di far rispettare il decoro e l’ordine pubblico anche nei luoghi di culto. Chi viene in Italia - per qualsiasi motivo- deve imparare che ci sono regole da rispettare. Il Mit è già al lavoro per rafforzare controlli e guardiani nelle stazioni e nelle aree Rfi contro il bivacco libero, per la tutela e l’incolumità dei cittadini, dei turisti e degli immigrati stessi».

«In tutte le civiltà, anche in quelle meno evolute, il culto, il rispetto, il ricordo dei defunti è sacro. Ovunque. È incommentabile l’esternazione di Michela Murgia» ha affermato invece il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Berrino. «Nella sua assurda ideologia a sostegno di un’immigrazione selvaggia» ha aggiunto, «la Murgia perde qualsiasi senso della misura scadendo nel personale e tirando in ballo il rapporto del sindaco con la sua prole. Piuttosto che scadere così in basso, la Murgia dovrebbe sostenere la battaglia del governo in Europa per una equa redistribuzione dei migranti aventi diritto ad essere ospitati. Nel frattempo preghiamo per quei defunti ospitati nel cimitero della martoriata città di Ventimiglia».