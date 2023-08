Michela Murgia, il sindaco di Ventimiglia: "Non tutti vivono ai Parioli, venga qui a vedere"

06 agosto 2023 a

Cara Michela Murgia, la invito a Ventimiglia. Venga a vedere coi suoi occhi quello che succede. Venga a toccare con mano, a sentire col suo naso e le sue orecchie quello che i miei cittadini sono costretti a vivere ogni giorno.

E glielo dico nel pieno rispetto di quello che lei ogni giorno affronta privatamente. I ventimigliesi sono accoglienti, sono persone di cuore. Lo hanno dimostrato in tanti annidi emergenza. Ora sono esasperati dal comportamento maleducato e irrispettoso di chi profana anche luoghi sacri e - soprattutto - da chi pontifica senza aver mai vissuto situazioni del genere.

A tutti noi piacerebbe vivere nella nobile campagna del Chianti o in una via riservata dei Parioli. Chi vive la nostra realtà ogni giorno merita rispetto e attenzione. Lo stesso che le auguro per superare le difficoltà che sta affrontando. Venga a trovarci, Michela, potrebbe scoprire che la realtà è ben diversa dalla finzione narrativa che - spesso per scarsa conoscenza - qualcuno scrive e descrive. Ventimiglia la aspetta.

di Flavio Di Muro

*Sindaco di Ventimiglia