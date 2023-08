Michela Murgia? Vietato difendere il cimitero: "Stasera, i tuoi figli..."

04 agosto 2023 a

La decisione del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, di assumere due vigilantes per presidiare il cimitero nel quartiere di Roverino ha scatenato le dure critiche di Michela Murgia. Il primo cittadino ha spiegato di essere ricorso a questa soluzione per garantire il decoro della zona dopo le proteste di alcuni cittadini, che si sono lamentati del fatto che gruppi di migranti avrebbero iniziato a utilizzare il cimitero per lavarsi.

"Devo pensare all’immagine di Ventimiglia e alla serenità dei suoi abitanti. Alla sicurezza, al commercio. Al turismo", ha spiegato il sindaco. Le sue parole, però, non hanno convinto la scrittrice. Che nelle sue storie Instagram ha scritto: "In Italia sotto un regime fascista un essere umano non ha neanche la dignità di un topo". Riferendosi ai due vigilantes assunti da Di Muro, la Murgia ha attaccato prima uno: "Tu fiero di te, petto in fuori e pancia in dentro, come li guardi stasera i tuoi figli a letto puliti dopo la doccia?"; e poi l'altro: "È per questo tipo di azioni che ti decoreranno la divisa con le medaglie?". Concludendo infine con un "abbiate vergogna". Al primo cittadino, invece, ha detto: "Tu sindaco, che hai negato la più elementare dignità umana a persone senza niente altro che l'acqua del cimitero, ti senti un gran protettore del decoro della tua comunità?".