Enrico Mentana scatenato: "Mer***!", chi copre di letame con una sola parola

Enrico Mentana ha dedicato un “sentito messaggio” ai writers che hanno vandalizzato l’arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II, in piazza del Duomo a Milano. “Mer***”, le ha definite senza mezzi termini il direttore del Tg di La7. I fatti sono accaduti nella seconda serata di ieri, lunedì 7 agosto: alcune persone vestite di nero si sono arrampicate e hanno verniciato con bombolette spray il frontone della struttura realizzata nel 1865.

“Ai writers - ha scritto Mentana su Instagram - che hanno macchiato coi loro segni e disegni la facciata della galleria in piazza del Duomo a Milano dico, credo a nome di tutti i miei concittadini e non solo, che in un mondo ideale verrebbero obbligati a ripulire tutto già la prossima notte, e a studiare il valore storico e artistico di quello e di tutti gli altri edifici monumentali della città. Ma non siamo in un mondo ideale, e forse nessuno li individuerà e punirà. Quindi resta solo da pensare, e inviare loro da qui, un sentito messaggio: mer***”.

Sono in corso le indagini per individuare gli autori dell’atto vandalico: erano almeno in tre e sono fuggiti subito dopo aver deturpato la galleria. “Devono pagare fino all’ultimo centesimo - ha dichiarato il governatore Attilio Fontana - li prenderemo. Non possiamo accettare che le nostre città e la nostra cultura siano continuamente imbrattate e vandalizzate. Per gli autori auspico il massimo della pena”.