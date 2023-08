Ezio Mauro sfrattato dalla "stanza imperiale": rumors da Repubblica

08 agosto 2023 a

Ezio Mauro sarebbe stato spostato dalla cosiddetta "stanza imperiale" a Repubblica, stando a quanto riportato da Affariitaliani. La stanza in questione - come si legge su Professione Reporter - venne assegnata per la prima volta nel 1996, quando Eugenio Scalfari lasciò il comando. E si tratterebbe della stessa stanza dove venne creato il primo numero nel 1976. Dopo Scalfari, fu proprio Mauro a prendere il suo posto, guidando il giornale per quasi venti anni, fino al 2016.

Poi anche a Mauro, al momento della cessione del comando, fu assegnata una stanza piuttosto grande. "Un po’ come si fa con i presidenti della Camera e del Senato, che mantengono un ufficio a Montecitorio e a Palazzo Madama. E Mauro, nella scia di Scalfari, assicurava tutti i giorni la sua presenza al giornale", si legge su Professione Reporter. Quindici giorni fa, però, a Ezio Mauro sarebbe stato comunicato dall’amministratore delegato di Gedi, Maurizio Scanavino, che la sua stanza non c’è più. Tra l'altro, a Repubblica non ci sarebbero più scrivanie per tutti i redattori, ma solo un centinaio di postazioni, da utilizzare “a rotazione”.