PiazzaPulita, Mauro e Formigli scatenati contro Berlusconi: "Pessimo", "Pagina finita"

06 aprile 2023 a

a

a

Incredibile, fastidioso, ma vero: a PiazzaPulita, Corrado Formigli dà già per finito Silvio Berlusconi. Almeno politicamente. Il tutto nella puntata in onda su La7 nella serata di giovedì 6 aprile. Il Cavaliere è ricoverato in gravi condizioni, in terapia intensiva. E Formigli non si fa scrupolo alcuno a dibattere sul suo tramonto, di "una pagina politica ormai finita".

Lo fa già dal monologo iniziale, per poi annunciare il primo ospite, Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica, invitato - lo spiega proprio Formigli, senza alcuna timidezza - poiché è uno dei più fieri avversari di Berlusconi, "lo hai combattuto per 20 anni e abbiamo pensato a te".

Poi il faccia a faccia tra i due. Ezio Mauro apre con gli auguri di rito: "Mi spiace sapere che Berlusconi è in pericolo di vita. Gli auguro una pronta guarigione. Forse la cosa migliore di Berlusconi è che è un combattente. Mi auguro che ce la faccia e torni a fare politica", afferma il giornalista.

Quindi scatta il processo: "Berlusconi voleva sedurre. Voleva conquistare. Non gli bastava il voto. Voleva essere amato. Voleva che venisse riconosciuto che era il più bravo", afferma Ezio Mauro. E ancora: "È stato un animale da campagna elettorale e un pessimo uomo di governo", si picchia durissimo con il Cavaliere ricoverato.

"Fare i conti col fascismo". Formigli senza vergogna: come "sfrutta" il Cav ricoverato

"Il suo merito? Aver risuscitato la destra in un momento politico molto complicato". Ma "il problema è che Berlusconi non ha mantenuto le promesse. E infatti nel momento dell'eredità, non c'è una discendenza diretta", sentenzia Ezio Mauro. E a quel punto ecco che Formigli si inserisce e puntualizza: "Anzi, c'è una svolta. La destra di oggi è di segno molto diverso. Di segno radicale, sovranista, anche un po' nostalgica. Ci troviamo di fronte a un'operazione politica e culturale", sposta il focus su FdI, Ignazio La Russa, Lega, Salvini e Meloni. E il processo, inopportuno, continua. Una pagina di televisione, per inciso, che ha subito infiammato il pubblico sui social, con messaggi durissimi contro Formigli, Mauro e Piazzapulita.