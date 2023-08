Romano Prodi, pazzesco a Capalbio: come lo beccano in strada (a 84 anni)

11 agosto 2023 a

Romano Prodi beccato mentre si allena. Nonostante gli 84 anni l'ex presidente del Consiglio non smette di fare jogging, A dimostrarlo uno scatto diffuso da Dagospia ( qui la foto ) e che vede Prodi, in mise rossa, correre per le strade di Capalbio dove sfida la calura estiva. Per l'ex premier sono stati giorni difficilissimi.

"Non è un periodo bello. In quattro mesi due fratelli e la moglie. Però c'è un grande affetto tra di noi e dagli amici e dai cittadini per Vittorio", ha detto davanti alla chiesa di Sant'Anna in via Siepelunga a Bologna, poco prima dell'arrivo del feretro del fratello Vittorio, morto dopo una lunga malattia. Solo qualche mese prima è scomparsa Flavia Franzoni, quella che per Prodi non è stata solo una moglie e madre dei suoi figli e nonna dei suoi sei nipoti, ma anche una fidatissima consigliera.

La Franzoni è morta all'età di 76 anni, mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi. Il gruppo stava percorrendo un sentiero francescano in Umbria. Gli amici, infatti, stavano facendo un cammino a piedi, quando Flavia è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore. Era in una zona piuttosto impervia e per il recupero della salma è intervenuto anche il soccorso alpino.