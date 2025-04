FdI contro Romano Prodi dopo PiazzaPulita: "Tutti indignati"

Basta fare un giretto sui social per capire che l'intervista di Corrado Formigli a Romano Prodi non sia stato esattamente un esempio di "schiena dritta" da parte del conduttore di Piazzapulita, su La7. Ma soprattutto, un altro incredibile passaggio a vuoto dell'ex premier, incalzato (si fa per dire, vista la morbidezza dei toni) dal giornalista riguardo alla aggressione verbale e alla tirata di capelli ai danni dell'inviata di Quarta repubblica Lavinia Orefici .

"La seconda domanda non posso non fargliela, lei lo sa Professore -introduce la questione Formigli -. Non voglio fare la moviola, lei crede di essere stato vittima di una trappola, di aver sbagliato e soprattutto si aspettava così tanto rumore?". L'ex premier si mostra ancora una volta stizzito e aggressivo: "Perché lei crede che quella mossa sia stata aggressiva? Che abbia intimidito? Io ho risposto a tutto eh, lei quando ha fatto la sua domanda, mi ricordo bene, non gli ha risposto l'interlocutore di destra eh". "No no no - conferma Formigli -, lei dice La Russa? Manco per niente, mi ha portato via la scorta".