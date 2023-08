Meloni, Pregliasco cambia il quadro: "Il 70% degli elettori di centrodestra è favorevole"

11 agosto 2023 a

"I sondaggi registrano un favore molto largo nell'opinione pubblica per il concetto di salario minimo": Lorenzo Pregliasco di Youtrend lo ha detto a L'Aria che tira su La7, in collegamento con Francesco Magnani. Il tema è piuttosto caldo, anche in vista dell'incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni a Palazzo Chigi. "Nel nostro sondaggio di qualche settimana fa per Sky, circa 3 italiani su 4, quindi il 75%, si dicono a favore del salario minimo - ha aggiunto il sondaggista -. E attenzione: che cosa può aver indotto la presidente Meloni ad accelerare il confronto su questo tema? Il fatto che il 70% degli elettori di centrodestra e degli elettori di Fratelli d'Italia è a favore. Quindi la misura non piace solo agli elettori di centrosinistra, ma anche a quelli di centrodestra". Questi numeri, insomma, potrebbero aver indotto la premier a convocare un tavolo con la sinistra in tempi rapidi.

"Sulla quantificazione del salario minimo, 9 euro lordi all'ora, la maggioranza degli elettori dice che il tetto minimo è troppo basso e che dovrebbe essere superiore, sopra i 10 euro", ha spiegato ancora Pregliasco. Che infine ha fatto il punto sulla tassazione sugli extraprofitti delle banche, decisa dal governo nell'ultimo consiglio dei ministri: "La misura del governo colpisce un nemico facile agli occhi dell'opinione pubblica, perché nelle classifiche di popolarità le banche non sono mai ai primi posti, sono un soggetto non graditissimo".

