Scontrini, "se abboccano...": quanto ha pagato la pizza il giornalista vip

"Da un lato c’è il ristoratore che non si è rialzato dal Covid , quello stron**, quello che cerca i turisti per farli abboccare. Dall’altro però ci siamo noi che sappiamo leggere i menù e scegliere i posti": Gabriele Parpiglia lo ha scritto in un post su Instagram, facendo riferimento alla polemica degli scontrini scoppiata quest'estate. A finire nel vortice delle critiche sono i prezzi spesso troppo alti.

L'autore televisivo, però, ha deciso di dare risalto a un altro tipo di storia: "Ecco il mio esempio e l’onestà di un locale dove ho mangiato a Bormio. Prezzi giusti, cucina ottima. Basta saper leggere e scegliere i posti. In breve: se vai da Cracco o a Portofino e ti lamenti dei prezzi, scegli altro". Nel video a corredo del post, Parpiglia mostra il suo scontrino, che segna un conto da 169,80 euro.

"Ieri sera sono andato a cena, ho pagato io, ho offerto la cena ed eravamo in sette - ha detto Parpiglia nel video -. Abbiamo preso otto pizze, tre birre, due coca-cole, quattro dolci, ho pagato circa 23 euro a testa e vi assicuro che la pizza era fatta con un grano particolare, le birre erano di quelle che costano, i dolci erano fatti con materia prima".