Daniela Santanchè, "chi c'è al tavolo con lei": doppia sorpresa impensabile

15 agosto 2023 a

Daniela Santanchè sta trascorrendo la giornata di Ferragosto al Twiga. Come rivelato da un flash di Dagospia, a tavola con la ministra del Turismo e Dimitri Kunz c’è anche Massimo Boldi. Non è tutto, perché a quanto pare in serata si celebrerà una clamorosa reunion: è infatti atteso anche Christian De Sica, che dovrebbe aggiungersi alla comitiva della Santanchè.

“Buon Ferragosto a tutti - ha dichiarato la ministra tramite i suoi social - che sia una giornata di serenità e spensieratezza. Il governo sta lavorando per avere più offerte turistiche possibili, perché tutti devono poter andare in vacanza”. In tal senso questa estate è stata finora di transizione, dato che il rincaro dei prezzi ha frenato tanti italiani dall’andare in vacanza, specialmente nel periodo di Ferragosto, che è il più costoso di tutti. La Santanchè è però consapevole del tanto lavoro che c’è da svolgere.

“Non parlerei di calo, ma nemmeno di successo del turismo - ha dichiarato la ministra negli scorsi giorni - in effetti, questo è il primo anno senza restrizioni da pandemia, senza dati ‘drogati’ dall’emergenza, e quindi possiamo parlare di anno zero. Abbiamo avuto un giugno sopra le aspettative, seguito da buoni numeri a luglio. Meno bene agosto, che ha delle flessioni oggettive, ma su cui vanno fatte alcune riflessioni”.