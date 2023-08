Questo ragazzo? "È Silvio Berlusconi": clamoroso, cosa fa di mestiere

15 agosto 2023 a

In un’amichevole di pre-campionato capita che in campo con la Virtus Castelfranco scende Silvio Berlusconi. Non è uno scherzo, ma è tutto vero: si tratta di un giovane calciatore di 17 anni, tesserato con la squadra che si appresta a disputare il prossimo torneo di Eccellenza. Silvio Berlusconi Boahene, questo è il nome completo del classe 2005 che in amichevole ha avuto a disposizione un primo quarto d’ora di gioco.

Il caso di omonimia ha una storia ben precisa: Boahene si chiama come l’ex presidente del Consiglio per scelta del padre Anthony. Arrivato in Italia nel 2002 e trasferitosi a Modena due anni più tardi, l’uomo ha scelto per suo figlio il nome “di un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno”, come ha rivelato lui stesso alla Gazzetta di Modena. Insomma, il figlio si chiama Silvio Berlusconi per una questione di riconoscenza nei confronti del defunto leader di Forza Italia.

E forse allora non è un caso che Silvio Berlusconi Boahene sia un grande appassionato di calcio, nonché tifoso del Milan. Adesso il ragazzo 17enne si appresta a compiere le prime esperienze con la Virtus Castelfranco in Eccellenza: chissà che nel suo futuro non possa esserci qualcosa di più importante a livello calcistico.