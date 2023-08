Stefania Pezzopane, insulti a raffica? "Ne ho il diritto": una risposta clamorosa

16 agosto 2023 a

Stefania Pezzopane nel mirino degli hater per essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex, Simone Coccia. Gli attacchi sono partiti dopo che i due hanno pubblicato una foto in cui sorridono insieme. Di fronte agli ennesimi insulti, la Pezzopane ha voluto rispondere a tono con un lungo post su Instagram: "Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella. Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli?".

"Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, ce**a, che faccio schifo! - ha continuato l'ex deputata -. È bastato un innocente post di Simone Coccia con una foto di un nostro momento di serenità per scatenare la vostra insulsa volgarità, le vostre radicate frustrazioni, il male che avete dentro e vi consuma".

E ancora: "Piuttosto che provare ad entrare con violenza nella mia vita (vi assicuro, le porte sono sbarrate), fatevi aiutare da qualcuno bravo. Ma proprio bravo perché state messi malissimo. Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web, tutti Brad Pitt ed Angelina Jolie a quanto pare".