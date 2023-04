Coccia crolla, lacrime per la Pezzopane: "Dopo San Valentino...", voci pesanti

Roberto Tortora 26 aprile 2023 a

Alla fine non ce l’ha fatta più, è crollato. Parliamo di Simone Coccia, intervistato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dopo la fine della sua relazione con l’ex-parlamentare Pd Stefania Pezzopane. A un certo punto dell’intervista ha cominciato a piangere a dirotto, senza più riuscire a parlare. Ripresosi un attimo ha chiosato: “Ne abbiamo passate tante, all’inizio uno è forte perché ha le spalle forti. Ma quello che abbiamo passato ha influito parecchio sull’addio”. La fine della loro relazione è ormai nota, sbandierata su tutti i social e finita nei salotti tv.

Lo spogliarellista divenne noto dopo aver partecipato al GFVip condotto proprio dalla d’Urso e ha spiegato che la fine dell’amore con la sua Stefania è dovuta proprio a quell’affetto che si è tramutato di più in amicizia. Da qui la decisione di prendere ognuno la propria strada. Saluti, baci e pianti affettuosi perché il bene c’è l’affetto c’è ancora, da parte di entrambi. "Nell'ultimo periodo il rapporto si era un po' trasformato, passando dall'amore all'amicizia - spiega l'ex gieffino nello studio di Barbara d'Urso - Non c'è stata alcuna causa esterna che ha agevolato la fine di questo rapporto, ma dopo San Valentino abbiamo entrambi percepito questo cambiamento".

Possibilità di un ritorno di fiamma? Coccia fa il vago: “In futuro, chissà”. Oggi però non c’è alcuna festa e non c’è alcun lieto annuncio da sfoggiare. Anzi, ci sono le lacrime di Coccia. Il tema sta dividendo i fan sui social, c’è chi crede alla lovestory e chi, invece, maligna: “Basta, ora non ti mantiene più: finita la popolarità e ora tenta la marcia indietro. Questo gira tutti i programmi a piangere e per fare un po’ di soldi”; etc. etc.