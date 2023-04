Domenica In, Simone Coccia: "Io e Stefania minacciati di morte"

23 aprile 2023 a

Dopo ben 9 anni, si è conclusa la storia tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia. Quest'ultimo ne ha parlato oggi nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. La settimana scorsa, invece, era stata lei a raccontare la fine della relazione alla conduttrice Rai: "Ci siamo innamorati perchè diversi. All'inizio non avevamo pensato che sarebbe stata una storia così importante invece la storia importate è arrivata", aveva detto con le lacrime agli occhi.

La padrona di casa ha chiesto a Simone cosa ha provato quando ha sentito le parole della sua ex. "Mi sono emozionato e ho provato tanto dolore perché non mi aspettavo che questa storia finisse - ha risposto lui -. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme ma difficili perché il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti. Noi abbiamo subito tante atrocità solo perché eravamo innamorati e diversi. Ma tra due pianeti diversi c'è attrazione. È la storia più importante della mia vita e in futuro non troverò mai una donna del genere".

"Il rapporto è cambiato, si era trasformato in amicizia - ha proseguito Simone -. Nessuno dei due ha la colpa è venuto a mancare l'amore che si è trasformato in amicizia. Forzare le cose è inutile". "Vedo però tanto dolore nei vostri occhi, davanti a tanta cattiveria potrebbe rinascere qualcosa?", lo ha incalzato la Venier. E lui: "Io sicuramente non dico che non ci tornerò più, siamo rimasti in ottimi rapporti, è un rapporto che continua a vivere. Ci diamo il buongiorno e la buonanotte, forse è un momento di riflessione. Ci sono state cose pesanti". E ancora: "Si sono innescati meccanismi di cattiveria contro di noi da parte di persone malate, sono arrivate ad infamarci, minacciarci, anche di morte, a fare e dire qualunque cosa. Abbiamo denunciato e alcune sono state condannate".