Maria Elena Boschi, "ma è vera o...?": la foto terremoto

16 agosto 2023 a

“Buon Ferragosto a tutti con l’augurio di trascorrerlo con chi amate! Anche in vacanza non ci dimentichiamo dei nostri amici animali che ci amano senza pretendere nulla in cambio. Non li abbandoniamo”: Maria Elena Boschi lo ha scritto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto insieme al suo cane. Tra i commenti, però, da una parte c'è chi le ha fatto i complimenti per lo scatto; dall'altra c'è chi l'ha criticata accusandola di avere utilizzato dei filtri sull'immagine. Un utente, per esempio, ha scritto: "Meb dai non mettere i filtri!".

Un commento velenoso è arrivato anche da Dagospia, dove si legge: "Ma è una foto vera o è prodotta dall'intelligenza artificiale? La deputata renziana Maria Elena Boschi pubblica un'immagine su Instagram talmente modificata, per togliere rughe e imperfezioni, che la fa somigliare a un personaggio di un cartone". E ancora: "La faccia di Meb è stata completamente 'piallata'".

In ogni caso, sotto al post della deputata di Italia viva non sono mancati dei messaggi di apprezzamento. "La più bella politica d'Italia anzi di più", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece ha posto l'accento sulla didascalia a corredo della foto: "Apprezzo moltissimo la frase su gli animali...". Un altro ancora: "Il tuo sorriso esprime felicità e ne sono contento".