Marco Travaglio, con chi lo beccano sul lettino in spiaggia dopo il bacio con la Gentili

Marco Travaglio si sta godendo le vacanze in Calabria, al Praia Art Resort di Isola di Capo Rizzuto. Dagospia ha pubblicato diversi scatti che ritraggono il direttore del Fatto Quotidiano rilassarsi sotto all’ombrellone e con al fianco la fidanzata Giorgia Solari. “È apparso divertito e rilassato - si legge sul sito di D’Agostino - dopo che la bionda Giorgia gli ha mostrato qualcosa sul telefonino”.

“Cos’è che lo ha fatto tanto ridere? Forse un meme su Giorgia Meloni? O il post di qualche ‘bimba di Giuseppe Conte?”, ha chiosato Dagospia. E pensare che qualche settimana fa erano circolate voci su una certa vicinanza tra Travaglio e Veronica Gentili: in questo senso era stata travisata una foto, scattata per le vie di Roma e pubblicata da Diva e Donna, dove si vedevano i due giornalisti baciarsi a stampo. In realtà tra loro c’è solo un’amicizia, anzi sono tutti e due impegnati.

Di recente la Gentili è infatti stata fotografata da Chi con Massimo Galimberti: d’altronde la giornalista non ha mai nascosto di essere legata da anni a un uomo di nome Massimo, ma soltanto adesso sono usciti i dettagli e soprattutto gli scatti che li ritraggono insieme. Tra l’altro dalle foto i due sembrano essere molto complici.