Giorgia Meloni, "tra granchi blu e matrimoni...": l'estate anomala

La premier e il granchio blu. Chissà che qualcuno a sinistra non s’inventi altre esilaranti storie, e d’altronde i democratici hanno polemizzato perfino perché Giorgia Meloni in Albania ha saldato a proprie spese il conto non pagato da un gruppetto di cafoni italiani. Ora, nella pugliese Ceglie Messapica, la premier è stata fotografata dal cognato Francesco Lollobrigida - ministro della Sovranità alimentare- mentre serve ai familiari un vassoio colmo del crostaceo che sta rovinando l’habitat marino.

Molti ristoratori negli ultimi giorni hanno cominciato a proporlo nei propri ristoranti. Il governatore del Veneto Luca Zaia l’altro giorno ha mostrato in conferenza stampa un esemplare maschio e uno femmina. La presidente del Consiglio si gusta il crostaceo. «Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale», ha scritto Lollobrigida a corredo dello scatto pubblicato sui social. Sotto, migliaia di like e centinaia di commenti. La Meloni è in vacanza col compagno Andrea Giambruno, la figlioletta Ginevra, Lollobrigida e la moglie Arianna, sorella della premier.

Qualche ora prima, nella masseria dove sta trascorrendo gli ultimi momenti di vacanza (pare che già in queste ore la premier possa tornare a Roma per affrontare alcuni dossier), il presidente del Consiglio ha festeggiato una coppia di sposi, Cosimo Nardelli e Miriam Palumbo, che ha celebrato con un video d’auguri e qualche foto. Lo sposo e suo fratello, Michele, sono di Ceglie e amici di Luigi Caroli, consigliere di Fdi che cura ogni dettaglio organizzativo del soggiorno pugliese della premier. Blindatissimo. Unica eccezione, gli auguri allo sposo e il granchio blu. Attendiamo fiduciosi qualche attacco sul crostaceo da parte dell’allegra brigata di Elly Schlein.