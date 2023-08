Maria Elena Boschi incinta? Paparazzata con Berruti: il gesto rivelatore

25 agosto 2023 a

Maria Elena Boschi è incinta? La voce continua a circolare in quest’estate, ma per il momento non ci sono prove evidenti né conferme ufficiali da parte della diretta interessata. Tutto ciò che si ha a riguardo sono indizi: il settimanale Gente parla di “gesto rivelatore”, ovvero di una “carezza sospetta” di Giulio Berruti sulla pancia della compagna. Un gesto che ha scatenato subito il gossip, come era già avvenuto a fine giugno.

In quel caso era stata la rivista Diva e Donna ad avanzare l’ipotesi di una gravidanza dell’ex ministra, che era stata intercettata in vacanza al mare con il compagno su una barca al largo di Ponza. Il dettaglio che ha insospettito i paparazzi è che il compagno, tra un bacio e l’altro, le ha accarezzato a lungo la pancia. Inoltre la Boschi indossava un costume intero, mentre di solito veniva fotografata con i due pezzi, che invece aveva nelle ultime foto pubblicate da Gente. Secondo alcune indiscrezioni, qualora fosse confermata la notizia, il nascituro potrebbe chiamarsi Matteo.

In una recente intervista l’ex ministra aveva parlato dell’idea di avere figli, che a 42 anni vorrebbe rendere realtà: “Non mi sento una donna ‘sbagliata’ perché non ho figli, o almeno non ancora. In questi anni tanti amici mi hanno detto di farlo ‘perché poi non c’è tempo, che poi ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano’. Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta”.