Flavio Briatore e la 19enne Leni, "certo che a questa ragazza...": la vergogna

Sta trascorrendo le vacanze d'agosto sul suo yacht al largo di Montecarlo; Flavio Briatore. Ed è in dolce, dolcissima compagnia: l'ex manager della Formula 1, patron del Billionaire, è insieme alla figlia Leni, avuta 19 anni fa dalla sua ex Heidi Klum, e Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci. Una famiglia allargata e felice, come testimoniano le foto pubblicate da Briatore su Instagram. Chiusa la carriera da playboy impenitente che lo ha portato a conquistare alcune delle donne più belle del mondo (come, appunto, la super top model Heidi Klum, 50 anni, e la 43enne showgirl calabrese), il buon Briatore si dedica ora a quella assai più impegnativa di padre a tempo pieno.

A 73 anni, spiegano gli esperti di gossip, Flavio ha riallacciato completamente i rapporti con Leni, visto che lui e la madre si erano separati quando la Klum era appena al quarto mese di gravidanza. Sempre secondo queste fonti, Briatore non ha mai voluto riconoscere ufficialmente la figlia, cresciuta con mamma Heidi e il compagno di quest'ultima, la popstar britannica Seal. Il padre biologico però ora si sta godendo il tempo perduto e anche il legame tra Leni e Nathan Falco sembra ricco di affetto.



Sui social, come sa benissimo lo stesso Flavio, girano parecchi curiosi e anche qualche maleducato. E così tra i tanti che si complimentano per il clima sereno che regna nelle foto pubblicate e nella scelta di stringere nuovamente i rapporti con la giovane, c'è chi si chiede perché Leni non porti il cognome di Briatore e chi si pone la stessa domanda, ma con tono accusatorio decisamente fuori luogo: "Due figli stupendi, però a Leni potresti dare il tuo cognome".