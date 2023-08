Briatore, stoccata alla Fiat: "Solo vecchie carrette", scoppia il caso

21 agosto 2023 a

"Stiamo andando a Forte dei Marmi ma una cosa che notavo è che non si vede più una macchina italiana": la denuncia arriva da Flavio Briatore, che nelle sue Instagram stories ha voluto condividere questa riflessione con i suoi 1,3 milioni di follower. "La Fiat non esiste più, c'è solo qualche vecchia carretta di vent'anni fa", ha poi aggiunto l'imprenditore piemontese. "Si vedono solo Mercedes, Audi, Dacia - ha sottolineato ancora Flavio Briatore nelle sue storie su Instagram -. Non capisco come mai. Non ci sono più macchine italiane. La produzione Fiat non ha più modelli, credo infatti che il modello di punta sia la Panda". L'imprenditore ci ha riflettuto probabilmente dopo aver visto parecchie automobili durante il viaggio in macchina lungo l’autostrada ligure, che da Montecarlo lo stava portando verso la nota località della Versilia, Forte dei Marmi.

Nessun commento da parte dell'account Instagram della Fiat, che invece nei giorni scorsi ha pubblicato uno scatto del nuovo modello in produzione, la nuova Fiat Topolino. Anche se sotto al post non sono mancati commenti polemici. “Che senso ha prendere una Citroen, metterci il logo Fiat e chiamarla Topolino?”, ha scritto un utente. Un altro invece: “La portiera è a corda”.