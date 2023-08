Agnese Renzi a Venezia: si presenta così, sul red carpet si girano tutti

31 agosto 2023 a

"Oggi con Agnese alla prima della Mostra del Cinema di Venezia": Matteo Renzi lo ha scritto sul suo profilo su X a corredo di una foto che lo mostra in smoking accanto alla moglie. Per lei un tubino scollato blu impreziosito di strass che sfumavano nell’azzurro polvere, sandali gioiello e clutch in tinta. Un look, quello scelto dalla signora Renzi per sfilare sul tappeto rosso delle star, che ha subito conquistato tutti. "Il film Comandante è semplicemente bellissimo - ha poi scritto l'ex premier e leader di Italia viva, riferendosi a "Io capitano", la pellicola protagonista della serata di inaugurazione del festival -. Favino top, applausi anche al regista De Angelis e a Sandro Veronesi. Brividi, emozione, bellezza". E ancora: "La storia di Salvatore Todaro ci dice molto di cosa significhi davvero essere italiani".

Sul red carpet ieri anche Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini, che per l'occasione ha scelto di indossare un completo pantalone in lamè d’oro con top abbinato, zero accessori e capelli lunghi sciolti. Il vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio come Renzi ha optato per uno smoking d’ordinanza. Sia Agnese che Francesca hanno incantato Venezia con i loro look e i loro sorrisi travolgenti: questa volta i riflettori erano tutti per loro.