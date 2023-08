Zona Bianca, Vespa contro Vannacci: "Perché non ripete cosa mi ha detto?"

31 agosto 2023 a

Bruno Vespa è intervenuto in collegamento telefonico a Zona Bianca, la trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Il noto giornalista ha parlato del caso del generale Roberto Vannacci, che era ospite del programma proprio in quel momento. “Mi dispiace - ha esordito Vespa - che il generale abbia ignorato la nostra ampia e simpatica corrispondenza, anche nelle ultime ore, nella quale non diceva le cose che ha detto qui”.

Il “punto centrale” dell’intera vicenda è il seguente, secondo Vespa: “Se Vannacci avesse assunto degli atteggiamenti contrari alla linea del governo italiano mentre era a Mosca facendo l’addetto militare, che è il ruolo più delicato in assoluto, sarebbe stato rimpatriato immediatamente. Il problema è che negli ultimi mesi il generale ha incontrato alcune persone e ha espresso dei pareri molto fuori linea rispetto alla politica italiana. Ciò è legittimo come cittadino, meno legittimo come ufficiale dell’esercito”.

In particolare Vespa ha sottolineato le uscite del generale in fatto di politica estera: “Dice che la Nato ha sbagliato a mettersi troppo addosso alla Russia e che gli Stati Uniti e l’Occidente si sono comportati male, quasi costringendo Putin a invadere l’Ucraina. Tutta una serie di tesi che per un comune cittadino sono discutibili ma rispettabili, mentre per un ufficiale dell’esercito non funzionano”.