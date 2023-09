Vittorio Sgarbi canta Toto Cutugno, "figura da capra"

01 settembre 2023 a

"Una figura da... capra! Capra! Capra!". C'è chi ironizza sui social dopo aver guardato il video di Vittorio Sgarbi alle prese con L'Italiano, il classico del 1983 dell'indimenticabile Toto Cutugno. Il cantautore, icona di Sanremo e della musica leggera italiana nel mondo (ha venduto oltre 100 milioni di dischi e nei paesi del blocco ex sovietico era tutt'ora venerato come una rockstar americana) è scomparso pochi giorni fa e per questo Dejan Cetnikovic ha colto la palla al balzo. Il reporter di Radio Rock 106.6 Fm è solito braccare i protagonisti della politica italiana per le strade di Roma e costringerli al più classico dei karaoke. La musica va e loro leggono il testo. C'è chi è intonato e chi no, e il sottosegretario alla Cultura appartiene, ahilui, decisamente a questa seconda categoria.





Con un fil di voce, assai meno stentorea di quando apostrofa questo o quello nelle sue celeberrime intemerate, legge le liriche di una canzone mandata a memoria da praticamente da almeno tre generazioni di italiani, tanto da diventare per molti quasi un "inno-ombra" rispetto a quello ufficiale di Mameli. Il critico d'arte e sindaco è in evidente difficoltà, balbetta, si ammutolisce, riprende a fatica il filo del brano nonostante Cetnikovic gli suggerisca quando attaccare e quando salire di tono. Ma niente da fare. La figura è misera e i commentatori, sui social, per una volta si prendono la loro rivincita sul polemico Vittorio nazionale.