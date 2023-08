Fabio Fazio, "occhi pieni di malinconia": il lutto che lo fa crollare

31 agosto 2023 a

Fabio Fazio ha dedicato qualche parola a Toto Cutugno, venuto a mancare all’età di 80 anni. Il noto cantautore si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, dove non hanno potuto far nulla per contrastare il male che lo affliggeva. Fazio ha ricordato il grande artista sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi: “L’italiano di Toto Cutugno rappresentava una fotografia dell’Italia così com’era”.

“Era una fotografia di quello che eravamo e che non siamo più, ma anche di quello che speravamo si potesse diventare”, ha aggiunto Fazio, che ha elogiato la musica di Cutugno, diventata il simbolo di una generazione. “Toto se ne è andato e a noi rimangono solo occhi pieni di malinconia - ha proseguito il conduttore televisivo - oggi non ci siamo più noi italiani così come eravamo. La bandiera non sempre riesce a unire. Siamo diventati più aggressivi e meno intrusivi. Meno ingenui, ma anche più arroganti e forse meno felici”.

Intanto Fazio si sta preparando a sbarcare ufficialmente su Nove con Che tempo che fa. Dopo il turbolento addio alla Rai, il conduttore è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera: il primo appuntamento è previsto per domenica 15 ottobre, a partire dalle 19.30. Al suo fianco ci saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.